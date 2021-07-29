«Совместная работа по строительству политсилы невозможна». Партия «Голос» поддержала решение части депутатов покинуть ее

Партия «Голос» поддержала решение части народных депутатов выйти из политсилы, поскольку совместная работа по строительству партии невозможна. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 29 июля.

При этом в партии подчеркнули, что базовых идеологических разногласий с коллегами у них нет. Поэтому политсила надеется, что они продолжат выполнять программу партии «Голос», с которой выиграли выборы.