«Питання часу». У МОЗ прогнозують повернення України до «червоної» зони карантину

В Україні можуть повернути жорсткий карантин і перевести країну в «червону» зону.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі «Сніданку з 1+1».

«Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам «Дельта». Вже майже сто країн звітують, що «Дельта» викликає великі і швидкі спалахи на території держав», — наголосив він.