«Питання часу». У МОЗ прогнозують повернення України до «червоної» зони карантину

В Україні можуть повернути жорсткий карантин і перевести країну в «червону» зону.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі «Сніданку з 1+1».
«Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам «Дельта». Вже майже сто країн звітують, що «Дельта» викликає великі і швидкі спалахи на території держав», — наголосив він.
За словами представника Міністерства охорони здоров’я, український уряд вже готується до наступної хвилі коронавірусу, яка поверне суворий карантин.
«До «червоної» зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це питання часу», — запевнив Кузін та порадив українцям активно вакцинуватися, щоби восени мати імунітет.
- У червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Вся територія України перебуває в оновленій «зеленій» зоні — масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.
- 21 липня в Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення зможуть зробити всі охочі, і «Дiю» для цього використовувати вже не потрібно. В країні також починають щеплювати вакциною Moderna.
- 22 липня в Олександрівській лікарні Києва попереднім тестуванням зафіксували шість нових випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта».
- За даними ВООЗ, варіант «Дельта», який вперше виявили в Індії, починає домінувати у світі. Він у 1,6 разу заразніший, ніж штам «Альфа», частіше призводить до госпіталізації і збільшує ризик реанімації.