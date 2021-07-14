На Закарпатті у двох пацієнтів підтвердили «Дельта»-штам коронавірусу

На Закарпатті у двох людей лабораторно підтвердили «Дельта»-штам коронавірусу. Обидва пацієнти лікувалися в обласній інфекційній лікарні Ужгорода.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на директора медустанови Михайла Поляка.
«24 червня ми відсилали чотири аналізи людей, у яких підозрювали Дельта-штам у Київ, а Київ — на дослідження в Європейську лабораторію. Два результати прийшли позитивні, ще на два результати очікуємо. Коли вони будуть — не знаємо», — розповів Поляк.
Журналісту Віталій Глаголі Поляк уточнив, що штам виявили у сімʼї, яка приїхала із Санкт-Петербургу до родичів.
«Чоловік раніше перехворів в Росії, а от його дружина вже хворіла тут і два тижні провела в реанімації інфекційної лікарні. Крім того, із такими ж симптомами в лікарню потрапили і батьки цього закарпатця», — заявив директор.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта». Ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії. Через цей штам Україна запровадила додаткові обмеження на в’їзд.
- «Дельта»-штам стає домінуючим у світі. Його зафіксували в 111 країнах.