На Закарпатті у двох пацієнтів підтвердили «Дельта»-штам коронавірусу

На Закарпатті у двох людей лабораторно підтвердили «Дельта»-штам коронавірусу. Обидва пацієнти лікувалися в обласній інфекційній лікарні Ужгорода.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на директора медустанови Михайла Поляка.

«24 червня ми відсилали чотири аналізи людей, у яких підозрювали Дельта-штам у Київ, а Київ — на дослідження в Європейську лабораторію. Два результати прийшли позитивні, ще на два результати очікуємо. Коли вони будуть — не знаємо», — розповів Поляк.

Журналісту Віталій Глаголі Поляк уточнив, що штам виявили у сімʼї, яка приїхала із Санкт-Петербургу до родичів.

«Чоловік раніше перехворів в Росії, а от його дружина вже хворіла тут і два тижні провела в реанімації інфекційної лікарні. Крім того, із такими ж симптомами в лікарню потрапили і батьки цього закарпатця», — заявив директор.