Кабмін запровадив додаткові обмеження на в’їзд в Україну через варіант коронавірусу «Дельта»

«Насамперед ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих із країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон», — розповів він.

Кабінет міністрів запровадив нові обмеження на кордоні для протидії варіанту коронавірусу «Дельта» , які почнуть діяти з 2 липня.

Зокрема, люди, які прибуватимуть із Індії, Великої Британії та Північної Ірландії, Росії, Португалії (також якщо вони перебували на території цих країн не менше ніж сім днів протягом останніх двох тижнів), повинні пройти експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю).

У випадку позитивного результату вони зобов’язані перебувати на самоізоляції або обсервації. Від зони прикордонного контролю до санітарних зон, що облаштовуються поза межами території пунктів пропуску, громадян супроводжуватимуть працівники Нацполіції. Звідти людей транспортують до місць обсервації або закладів охорони здоров’я для госпіталізації.

Прикордонники можуть відмовити в перетині кордону людям, які не мають результату тесту або відмовляються його проходити. На дітей до 12 років нововведення не поширюється.

Також у Кабміні зазначили, що список країн буде переглядатися та оновлюватися залежно від епідемічної ситуації.