На Закарпатье у двух пациентов подтвердили «Дельта»-штамм коронавируса

На Закарпатье у двух людей лабораторно подтвердили «Дельта»-штамм коронавируса. Оба пациента лечились в областной инфекционной больнице Ужгорода.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора медучреждения Михаила Поляка.

«24 июня мы отсылали четыре анализы людей, у которых подозревали «Дельта»-штамм в Киев, а Киев — на исследования в Европейскую лабораторию. Два результаты пришли положительные, еще два результата ожидаем. Когда они будут — не знаем», — рассказал Поляк.

Журналисту Виталию Глаголе Поляк уточнил, что штамм выявили у семьи, которая приехала из Санкт-Петербурга к родственникам.

«Мужчина ранее переболел в России, а вот его жена уже болела здесь и две недели провела в реанимации инфекционной больницы. Кроме того, с такими же симптомами в больницу попали и родители этого закарпатца», — заявил директор.