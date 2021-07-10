Во Франции штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим

Во Франции штамм коронавируса «Дельта», который впервые выявили в Индии, стал доминирующим. По данным Агентства общественного здоровья, почти в каждом регионе страны доля этого штамма превысила 50% всех заражений.
Об этом сообщает BFMTV.
Штамм пока неравномерно присутствует в регионах, но в департаментах Соммы, Высоких Альп и Верхней Корсики он практически полностью вытеснил другие варианты COVID-19. Доля этой мутации мала лишь в центре и на юго-западе.
Специалисты считают, что постепенно штамм будет доминировать во всех регионах, как это уже произошло в Британии и Германии.
Ранее министр здравоохранения Франции заявлял, что страна стоит на пороге новой волны пандемии — она может начаться уже в конце июля.
- В Великобритании и Португалии значительно ухудшилась ситуация с распространением коронавируса из-за штамма «Дельта». Страны уже заявляют о четвертой волне пандемии.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта». Госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России. Из-за этого штамма Украина ввела дополнительные ограничения на въезд.