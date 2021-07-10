Во Франции штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим

Во Франции штамм коронавируса «Дельта», который впервые выявили в Индии, стал доминирующим. По данным Агентства общественного здоровья, почти в каждом регионе страны доля этого штамма превысила 50% всех заражений.

Об этом сообщает BFMTV.

Штамм пока неравномерно присутствует в регионах, но в департаментах Соммы, Высоких Альп и Верхней Корсики он практически полностью вытеснил другие варианты COVID-19. Доля этой мутации мала лишь в центре и на юго-западе.

Twitter / BFMTV

Специалисты считают, что постепенно штамм будет доминировать во всех регионах, как это уже произошло в Британии и Германии.

Ранее министр здравоохранения Франции заявлял, что страна стоит на пороге новой волны пандемии — она может начаться уже в конце июля.