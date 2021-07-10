У Франції штам коронавірусу «Дельта» став домінантним

У Франції штам коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії, став домінантним. За даними Агентства громадського здоровʼя, майже в кожному регіоні країни частка цього штаму перевищила 50% від усіх заражень.
Про це повідомляє BFMTV.
Штам поки нерівномірно присутній в регіонах, але в департаментах Сомми, Високих Альп і Верхньої Корсики він практично повністю витіснив інші варіанти COVID-19. Частка цієї мутації низька лише в центрі та на південному заході.
Фахівці вважають, що поступово штам домінуватиме в усіх регіонах, як це вже сталося у Британії та Німеччини.
Раніше міністр охорони здоровʼя Франції заявляв, що країна стоїть на порозі нової хвилі пандемії — вона може початися вже з кінця липня.
- У Великій Британії та Португалії значно погіршилася ситуація з поширенням коронавірусу через штам «Дельта». Країни вже заявляють про четверту хвилю пандемії.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта». Ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії. Через цей штам Україна запровадила додаткові обмеження на в’їзд.