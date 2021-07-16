Секретар РНБО анонсував посилення карантину в Україні

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував запровадження в Україні «більш жорсткого карантину», але не уточнив про які саме обмеження йдеться.

Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Рада занепокоєна тим, що в країнах проведення Євро-2020 спостерігається спалах коронавірусу штамів «Дельта» та «Лямбда», тож вважає необхідним посилити карантин.

«Я б хотів звернутися до всіх, у нас на превеликий жаль проходять великі масові заходи, такі як фестиваль Atlas Weekend і багато людей відпочивають на морі. Ті люди, які сьогодні перебувають у скупченнях, перші у зоні ризику. Тому найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить ще більш жорсткі заходи», — сказав Данілов та додав, що про посилення карантину оголосить міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Крім того, він заявив, що попередні результати дослідження свідчать, що 33% нашого населення вже мають імунітет до COVID-19.

«Якщо ми рахуємо вакцинованих, то 38 — 40% осіб у нашій країні вже з імунітетом», — пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, попередні дані дослідження Міністерства охорони здоров’я вказують, що третина українців має антитіла до коронавірусу.