ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу у світі

Про це на восьмому засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій щодо коронавірусу заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус.

«Зараз тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі. Минулий тиждень став четвертим поспіль, коли кількість випадків COVID-19 зростала в усьому світі. І після 10 тижнів спаду знову зростає кількість смертей», — сказав він.

За словами Гебреєсуса, коронавірус продовжує розвиватися, що призводить до появи більшої кількості його варіантів.

«Варіант «Дельта» зараз присутній у понад 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він домінуватиме серед штамів COVID-19, що циркулюють в усьому світі, якщо ще не домінує», — додав гендиректор ВООЗ.