ВООЗ: Від коронавірусу у світі померли понад 4 мільйони осіб

Кількість жертв пандемії коронавірусу у світі перевищила 4 мільйони.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебреєсус.

«З цієї пандемією світ перебуває в небезпечній точці. Ми подолали трагічний рубіж у 4 мільйони зареєстрованих смертей від COVID-19, що, можливо, не відображає точну кількість померлих» — заявив на брифінгу глава ВООЗ.

Він звернув увагу, що деякі країни з високим рівнем темпів вакцинації зараз планують проводити «бустерні» щеплення (додаткові до основного курсу) і починають скасовувати протиепідемічні обмеження, «так, ніби пандемія вже закінчилася».

Глава ВООЗ зазначив, що в поєднанні з швидко мутуючими варіантами коронавірусу і «приголомшливою нерівністю» в доступі до вакцин, «в дуже багатьох країнах у всіх регіонах світу спостерігається різке зростання числа випадків COVID-19».