Євро-2020: УЄФА призначила арбітра на матч Україна — Англія. Він уже судив гру українців на цьому турнірі

Матч чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу 3 липня між збірними України та Англії розсудить німецький арбітр Фелікс Брих.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Марк Борш і Штефан Лупп. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме іспанець Карлос дель Серро Гранде.

Арбітр системи відеоповторів VAR — Марко Фрітц. Перші асистенти арбітра VAR — Крістіан Дінгерт і Крістіан Гіттельманн. Третій асистент арбітра VAR — Бастіан Данкерт (усі — Німеччина).