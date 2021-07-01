Евро-2020: УЕФА назначил арбитра на матч Украина — Англия. Он уже судил игру украинцев на этом турнире

Матч четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу 3 июля между сборными Украины и Англии рассудит немецкий арбитр Феликс Брых.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.
Арбитр системы видеоповторов VAR — Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR — Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR — Бастиан Данкерт (все — Германия).
Брых обслуживал стартовый матч сборной Украины на Евро-2020. В нем команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам со счетом 2:3.
- В матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1. Решающий гол Артема Довбика стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.
- Украина попала в 1/8 финала Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, занявших в своих группах третьи места.
- Четвертьфинал Евро-2020 пройдет 3 июля в Риме, однако въезд украинцам в Италию все еще запрещен из-за пандемии COVID-19. Поэтому многие болельщики не смогут попасть на матч между сборными Украины и Англии.