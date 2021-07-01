Украинские болельщики не смогут попасть на игру сборной в Риме. Италия до сих пор закрыта на карантин

Четвертьфинал Евро-2020 пройдет 3 июня в Риме, однако въезд украинцам в Италию все еще запрещен из-за пандемии COVID-19. Поэтому многие болельщики не смогут попасть на матч между сборными Украины и Англии.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии.

«Туристические поездки для граждан стран группы «Е», к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом», — говорится в сообщении.

Наличие билета на матч не является основанием для въезда в страну.

Сейчас посетить Италию граждане группы «Е» могут только на таких основаниях:

работа;

обучение;

лечение;

возвращение на постоянное место жительства;

обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

Исключениями могут быть повторный въезд/выезд в Италию граждан Италии, ЕС, Шенгенской зоны и членов их семей, а также лиц, имеющих долгосрочный статус резидента и членов их семей в случае пребывания (транзита) за последние 14 дней в странах блока «Е».