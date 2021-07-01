Українські уболівальники не зможуть потрапити на гру збірної в Римі. Італія досі закрита на карантин

Чвертьфінал Євро-2020 пройде 3 липня у Римі, однак в’їзд українцям до Італії все ще заборонений через пандемію COVID-19. Тож багато уболівальників не зможуть потрапити на матч між збірними України і Англії.

Про це повідомляє посольство України в Італії.

«Туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною», — йдеться в повідомленні.

Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну.

Наразі відвідати Італію громадяни зазначеної групи можуть лише за таких підстав:

робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов’язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

Винятками можуть бути повторний в’їзд/виїзд до Італії громадян Італії, ЄС, Шенгенської зони і членів їхніх сімей, а також осіб, які мають довгостроковий статус резидента, і членів їхніх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів у країнах блоку «Е».