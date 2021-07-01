Українські уболівальники не зможуть потрапити на гру збірної в Римі. Італія досі закрита на карантин

Чвертьфінал Євро-2020 пройде 3 липня у Римі, однак в’їзд українцям до Італії все ще заборонений через пандемію COVID-19. Тож багато уболівальників не зможуть потрапити на матч між збірними України і Англії.
Про це повідомляє посольство України в Італії.
«Туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною», — йдеться в повідомленні.
Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну.
Наразі відвідати Італію громадяни зазначеної групи можуть лише за таких підстав:
- робота;
- навчання;
- лікування;
- повернення на постійне місце проживання;
- обставини, пов’язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.
Винятками можуть бути повторний в’їзд/виїзд до Італії громадян Італії, ЄС, Шенгенської зони і членів їхніх сімей, а також осіб, які мають довгостроковий статус резидента, і членів їхніх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів у країнах блоку «Е».
Крім того, можливість в’їзду в Італію з країн групи «E» існує для осіб, які мають підтверджені стабільні стосунки (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії, ЄС, Шенгенської зони або фізичними особами, які законно проживають в Італії.
При цьому обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-денної самоізоляції.
- У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1. Вирішальний гол Артема Довбика став не тільки його першим тріумфом за збірну України, але й рекордом для чемпіонатів Європи — український форвард забив найпізніший гол, який приніс команді перемогу.
- Україна потрапила в 1/8 фіналу Євро-2020 як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли у своїх групах треті місця.