ВОЗ объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире

Об этом на восьмом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям по коронавирусу заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Сейчас тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны. Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев COVID-19 увеличивалось во всем мире. И после 10 недель спада снова растет количество смертей», — сказал он.

По словам Гебрейесуса, коронавирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества его вариантов.

«Вариант «Дельта» сейчас присутствует в более чем 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он будет доминировать среди штаммов COVID-19, циркулирующих во всем мире, если еще недоминирует», — добавил гендиректор ВОЗ.