«На статтю у нього час є, а на зустріч — немає». Зеленський відповів на текст Путіна про «єдність народів»

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не встиг ще повністю ознайомитись зі статтею президента РФ, оскільки мав насичений робочий день.

Про це він заявив на форумі «Україна 30».

Зеленський зазначив, що для написання статті Путін доклав багато зусиль та часу, хоча міг би витратити ресурси для очної зустрічі з президентом України.

«Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на таку детальну роботу. Ми постійно говоримо про зустріч президентів України та РФ, але нам кажуть, що часу не вистачає. Я ж просто не знав, на що він витрачає цей час і зараз я бачу результат», — зазначив Зеленський та додав, що міг би надати Путіну матеріали для написання інших статей.

«Ми обовʼязково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час, детально почитаємо. Вона ж нібито написана і українською, значить треба, щоб ми щось відповіли, подумаємо», — додав президент України та прокоментував двомовне написання статті: «Приємно, що людина [Володимир Путін] знає українську мову».

«Якщо президент Російської Федерації уже почав писати українською мовою, то значить, що ми усе робимо правильно», — сказав президент.

На тезу про «братні народи» президент відказав, що ця історія більше схожа на біблійну притчу про Каїна та Авеля.