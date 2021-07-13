«На статтю у нього час є, а на зустріч — немає». Зеленський відповів на текст Путіна про «єдність народів»

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не встиг ще повністю ознайомитись зі статтею президента РФ, оскільки мав насичений робочий день.
Про це він заявив на форумі «Україна 30».
Зеленський зазначив, що для написання статті Путін доклав багато зусиль та часу, хоча міг би витратити ресурси для очної зустрічі з президентом України.
«Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на таку детальну роботу. Ми постійно говоримо про зустріч президентів України та РФ, але нам кажуть, що часу не вистачає. Я ж просто не знав, на що він витрачає цей час і зараз я бачу результат», — зазначив Зеленський та додав, що міг би надати Путіну матеріали для написання інших статей.
«Ми обовʼязково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час, детально почитаємо. Вона ж нібито написана і українською, значить треба, щоб ми щось відповіли, подумаємо», — додав президент України та прокоментував двомовне написання статті: «Приємно, що людина [Володимир Путін] знає українську мову».
«Якщо президент Російської Федерації уже почав писати українською мовою, то значить, що ми усе робимо правильно», — сказав президент.
На тезу про «братні народи» президент відказав, що ця історія більше схожа на біблійну притчу про Каїна та Авеля.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».
- Згодом у Кремлі натякнули на можливе скасування зустрічі Зеленського та Путіна через санкції проти Росії. А сам глава Кремля уникнув відповіді на питання про саміт.