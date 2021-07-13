«На статью у него время есть, а на встречу — нет». Зеленский ответил на текст Путина о «единстве народов»

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не успел еще полностью ознакомиться со статьей президента РФ, поскольку имел насыщенный рабочий день.

Об этом он заявил на форуме «Украина 30».

Зеленский отметил, что к написанию статьи Путин приложил много усилий и времени, хотя мог бы потратить эти ресурсы для очной встречи с президентом Украины.

«Могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такую детальную работу. Мы постоянно говорим о встрече президентов Украины и РФ, но нам говорят, что времени не хватает. Я просто не знал, на что он тратит это время, но сейчас я вижу результат», — отметил Зеленский и добавил, что мог бы предоставить Путину материалы для написания других статей.

«Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, подробно почитаем. Она якобы написана и на украинском языке, значит надо, чтобы мы что-то ответили, подумаем», — добавил президент Украины и прокомментировал двуязычное написание статьи: «Приятно, что человек [Владимир Путин] знает украинский язык».

«Если президент Российской Федерации уже начал писать на украинском языке, то значит, что мы все делаем правильно», — сказал президент.

На тезис о «братских народах» президент сказал, что эта история больше похожа на библейскую притчу о Каине и Авеле.