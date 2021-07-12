Путин написал статью о «историческом единстве русских и украинцев»

Президент России Владимир Путин написал статью, которая называется «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он продолжает свои нарративы о «внешнем управлении Украиной» и «гражданской войне на Донбассе».

Статья опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — украинском и русском.

Написать ее он решил из-за своего же заявления на «Прямой линии». Тогда он вспомнил украинский законопроект о коренных народах и провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно «считают себя единым народом».

В статье он пишет о Древней Руси, одной православной вере, а также о том, что во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошел Крым, а также земли Причерноморья, которые получили название «Новороссия».