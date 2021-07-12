Путін написав статтю про «історичну єдність росіян та українців»

Президент Росії Володимир Путін написав статтю, яка називається «Про історичну єдність росіян та українців». У ній він продовжує свої наративи про «зовнішнє управління Україною» та «громадянську війну на Донбасі».

Статтю опублікували на сайті Кремля 12 липня двома мовами — українською та російською.

Написати її він вирішив через свою ж заяву на «Прямій лінії». Тоді він згадав український законопроєкт про корінні народи і провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять різною мовою, але все одно «вважають себе єдиним народом».

У статті він пише про Давню Русь, одну православну віру, а також про те, що у другій половині XVIII століття, після війн з Османською імперією до складу Росії увійшов Крим, а також землі Причорномор’я, які отримали назву «Новоросія».