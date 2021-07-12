Twitter заблокував новий акаунт затриманого у Білорусі опозиціонера Протасевича

Соціальна мережа Twitter заблокувала новий акаунт білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Цей профіль колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA зареєстрував минулого тижня, 7 липня.
Причина блокування невідома, а при переході на обліковий запис зазначено, що дію акаунта призупинено.
Зазначимо, що під час примусової посадки літака, коли Протасевича затримали, із соціальних мереж зникли його профілі.
Однак 7 липня, перебуваючи під домашнім арештом, він завів новий акаунт та виклав перше відео, в якому пообіцяв завжди бути на звʼязку.
«Привіт, друзі. Це мій новий твіттер. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті. Тепер буду завжди на звʼязку, ви в будь-який момент можете мені написати або що-небудь прокоментувати. Я постараюся максимально швидко на це відповісти», — зазначив хлопець у відеозверненні.
Один з користувачів попросив Протасевича подати знак, якщо він пише повідомлення під контролем, мовляв «постав два розділові знаки поспіль».
Пізніше в одному з твітів з’явилися два дефіси поспіль замість тире.
Зазначимо, що білоруське законодавство забороняє особам, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж виходити на вулицю. Відтак незрозуміло, як саме Протасевич зумів «вільно і безперешкодно» завести новий акаунт у соцмережі.
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- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.
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