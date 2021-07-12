Twitter заблокировал учетную запись задержанного в Беларуси оппозиционера Протасевича

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись беларусского оппозиционера Романа Протасевича. Этот профиль бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA зарегистрировал на прошлой неделе, 7 июля.

Причина блокировки неизвестна, а при переходе на аккаунт указано, что действие акrаунта приостановлено.

Отметим, что во время принудительной посадки самолета, когда Протасевича задержали, из социальных сетей исчезли его страницы.

Однако 7 июля, находясь под домашним арестом, он завел учетную запись и выложил первое видео, в котором пообещал всегда быть на связи.

«Здравствуйте, друзья. Это мой новый твиттер. Потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить», — отметил парень в видеообращении.

Один из пользователей попросил Протасевича подать знак, если он пишет это под контролем, мол «поставь два знака препинания подряд».

Позже в одном из твитов появилось два дефиса подряд вместо тире.