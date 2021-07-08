«Схеми»: За девʼять років Закарпаття отримало від Угорщини €115 мільйонів

З 2011 по 2020 роки на підтримку угорців, ЗМІ та церкви на Закарпатті державний фонд Угорщини виділив €115 мільйонів.
Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» в рамках міжнародного проєкту-розслідування щодо фінансування урядом Віктора Орбана угорців в різних країнах.
Активну кампанію з фінансової підтримки угорців в різних країнах Орбан почав у 2010 році. На Закарпатті гроші виділяються на кілька напрямків, за даними журналістів — як персонально, так і організаціям.
«У кожній країні гроші отримують через фонд Бетлена Габора – це головний гравець, але не єдиний, бо є ще декілька інституцій, в яких є фонди, призначені для допомоги меншинам за кордоном Угорщини. Проте саме фонд Бетлена Габора можна назвати частково прозорим – їхні документи не дуже деталізовані, але це вже щось, з чим можна працювати», — розповіла учасниця розслідування, словацька журналістка Карін Кьовари-Солимос.
Зокрема, як стало відомо журналістам, за 10 років тільки з фонду церкви на Закарпатті отримали майже €22 мільйони.
Також угорці виділяють гроші на розвиток приватного туристичного бізнесу, культуру та ЗМІ. Наразі на Закарпатті працюють кілька угорськомовних ЗМІ або видань на угорську тематику і щонайменше чотири з них — отримують фінансування з фонду Бетлена Габора, який виділив їм вже понад €66 тисяч. Ще €4 тисячі було виділено Фонду розвитку угорських ЗМІ. Окрім того, низка видань через Закарпатську спілку журналістів отримали €117 тисяч. Автор розслідування також підкреслюють, що профінансовані з угорського бюджету ЗМІ близькі до угорських партій українського регіону.
Орбан та його партія «Фідес» можуть отримати зиск і зі значної кількості людей, які мають угорське, або подвійне громадянство за межами країни. За підрахунками журналістів, в різних країнах, які отримують фінансування з Будапешта, проживає близько мільйона людей, які мають угорське громадянство, а отже — право голосувати на виборах.
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