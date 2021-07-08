«Схемы»: За девять лет Закарпатье получило от Венгрии €115 миллионов

С 2011 по 2020 годы на поддержку венгров, СМИ и церкви на Закарпатье государственный фонд Венгрии выделил €115 млн.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» в рамках международного проекта-расследования о финансировании правительством Виктора Орбана венгров в разных странах.

Активную кампанию по финансовой поддержке венгров в различных странах Орбан начал в 2010 году. На Закарпатье деньги выделяются на несколько направлений, по данным журналистов — как индивидуально, так и организациям.

«В каждой стране деньги получают через фонд Бетлена Габора — это главный игрок, но не единственный, потому что есть еще несколько институтов, в которых фонды, предназначенные для помощи меньшинствам за границей Венгрии. Однако именно фонд Бетлена Габора можно назвать частично прозрачным — их документы не очень детализированы, но это уже что-то, с чем можно работать», — рассказала участница расследования, словацкая журналистка Карин Кьовары-Солимос.

В частности, как стало известно журналистам, за 10 лет только из фонда церкви на Закарпатье получили почти €22 млн.

Также венгры выделяют деньги на развитие частного туристического бизнеса, культуру и СМИ. Сейчас на Закарпатье работают несколько венгроязычных СМИ или изданий на венгерскую тему и по меньшей мере четыре из них — получают финансирование из фонда Бетлена Габора, который выделил им уже более €66 тысяч. Еще €4 тысяч было выделено из Фонда развития венгерских СМИ. Кроме того, ряд изданий через Закарпатский союз журналистов получили €117 тысяч. Авторы расследования также подчеркивают, что финансируемые из венгерского бюджета СМИ близкие к венгерских партий украинского региона.

Орбан и его партия «Фидес» могут получить выгоду и из значительного количества людей, имеющих венгерское, или двойное гражданство за пределами страны. По подсчетам журналистов, в разных странах, получающих финансирование из Будапешта, проживает около миллиона людей, имеющих венгерское гражданство, а следовательно — право голосовать на выборах.