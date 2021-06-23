Угорщина пропонує безкоштовну вакцинацію жителям Закарпаття

Уряд Угорщини з липня почне пропонувати безкоштовну вакцинацію від коронавірусу жителям прикордонних регіонів — незалежно від того, громадянами яких країн вони є.

Про це повідомляється на сайті угорського уряду.

Отже, безкоштовні щеплення зможуть отримати й жителі українського Закарпаття. В Угорщині такий крок пояснюють тим, що хочуть захистити «угорське населення та угорців за кордоном», особливо тих, хто проживає вздовж кордонів країни.

Детальніше в уряді обіцяють розповісти 28 червня, коли буде оприлюднено офіційну постанову про вакцинацію жителів прикордонних регіонів.

Водночас там наголошують, що можливості обрати препарат не буде — щеплення робитимуть тією вакциною, яка буде в наявності в пункті.