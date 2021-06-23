Венгрия предлагает бесплатную вакцинацию жителям Закарпатья

Правительство Венгрии с июля начнет предлагать бесплатную вакцинацию от коронавируса жителям приграничных регионов — независимо от того, гражданами каких стран они являются.

Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Таким образом, бесплатные прививки смогут получить и жители украинского Закарпатья. В Венгрии такой шаг объясняют тем, что хотят защитить «венгерское население и венгров за рубежом», особенно тех, кто проживает вдоль границ страны.

Подробнее в правительстве обещают рассказать 28 июня, когда обнародуют официальное постановление о вакцинации жителей приграничных регионов.

В то же время там отмечают, что возможности выбрать препарат не будет — прививку будут делать той вакциной, которая будет в наличии в пункте.