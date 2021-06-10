Украина и Венгрия взаимно признали сертификаты вакцинации

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о полной вакцинации от коронавируса.

«Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности», — сообщил он.

Это первая страна ЕС, которая официально признала украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса.