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Украина и Венгрия взаимно признали сертификаты вакцинации

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о полной вакцинации от коронавируса.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности», — сообщил он.

Это первая страна ЕС, которая официально признала украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса.

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства заявил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине уже этим летом может открыть границы Евросоюза для украинских туристов.
  • Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что планируют запустить паспорта вакцинации в Украине с 1 июля.