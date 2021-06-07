Минздрав: Украинцы уже могут получить бумажные международные свидетельства о вакцинации

Министерство здравоохранения готово выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-служба Минздраве.
Также в министерстве уточнили, что получить документ можно будет сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.
Свидетельство заполняется на английском или французском языках, дополнительно также на украинском языке.
Отмечается, что в документе будут указаны персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей будет записываться, как в заграничном паспорте или по правилам транслитерации), а также информация о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и прочее).
Учреждение должно напечатать и оформить свидетельство согласно международным требованиям по запросу человека, который, со своей стороны, может показать его во время пересечения границы.
В то же время документ будет действительным, только если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ, а также если будет официальный штамп учреждения здравоохранения, подпись врача и пациента (его уполномоченного представителя). Срок действия свидетельства — один год с возможностью продления.
В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а при обращении к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.
В Минздраве отметили, что если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против коронавируса, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.
Отдельно в министерстве отметили, что международные свидетельства о вакцинации — это не «иммунные паспорта» или «ковидные сертификаты», которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- В Украине открыли три крупных центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»). В центрах вакцинируют тех, кто записался через «Дію».
- Позже в Одессе решили открыть еще три крупных центра вакцинации от коронавируса. Еще один откроют в Тернополе.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Украина тоже договорилась с Еврокомиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.