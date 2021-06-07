Минздрав: Украинцы уже могут получить бумажные международные свидетельства о вакцинации

Министерство здравоохранения готово выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздраве.

Также в министерстве уточнили, что получить документ можно будет сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

Свидетельство заполняется на английском или французском языках, дополнительно также на украинском языке.

Отмечается, что в документе будут указаны персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей будет записываться, как в заграничном паспорте или по правилам транслитерации), а также информация о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и прочее).