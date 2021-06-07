МОЗ: Українці вже можуть отримати паперові міжнародні свідоцтва про вакцинацію

Зазначається, що в документі будуть вказані персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься, як у закордонному паспорті або за правилами транслітерації), а також інформація про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

Також у міністерстві уточнили, що отримати документ можна буде одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоровʼя, зокрема в сімейного лікаря.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Міністерство охорони здоровʼя готове видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Заклад має надрукувати та оформити свідоцтво згідно з міжнародними вимогами за запитом людини, яка, зі свого боку, може показати його під час перетину кордону.

Водночас документ буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ, а також якщо матиме офіційний штамп закладу охорони здоровʼя, підпис лікаря та пацієнта (його уповноваженого представника). Термін дії свідоцтва — один рік із можливістю продовження.

У разі отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а під час звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоровʼя.

У МОЗ зауважили: якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти коронавірусу, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове розʼяснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

Окремо в міністерстві наголосили, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію — це не «імунні паспорти» чи «ковідні сертифікати», які зараз розробляють в Україні та за кордоном.