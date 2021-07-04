У Кремлі назвали два «моменти», які заважають зустрічі Зеленського та Путіна

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустрічі українського і російського президентів заважає два «моменти». Про це він розповів в ефірі телеканалу «Росія 1» у неділю, 4 червня, передає РБК.

«Крім ось цього основного моменту про невиконання мінських домовленостей ще, напевно, і той факт, що президент Зеленський з самого початку виглядав як дуже сучасний, демократичний президент, який несе порядок і демократію в свою країну. І, звичайно, цей настрій явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів», — сказав прессекретар Путіна.