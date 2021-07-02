Речник Путіна заявив, що зустріч із Зеленським не готується. І прокоментував його слова про український прапор у Москві

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що підготовка зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського наразі не ведеться.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, цитує Інтерфакс. Журналісти попросили його прокоментувати останні «жорсткі» заяви Зеленського. Зокрема, Пєскова запитали, чи є актуальною зустріч на тлі таких заяв.

«Подібні заяви ніяк, напевно, не вкладаються у процес підготовки зустрічі. Та й, до речі кажучи, якщо абстрагуватися від таких невдалих, з нашої точки зору, заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться», — сказав Пєсков.