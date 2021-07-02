Представитель Путина заявил, что встреча с Зеленским не готовится. И прокомментировал его слова о украинском флаге в Москве

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не ведется.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, цитирует Интерфакс. Журналисты попросили его прокомментировать последние «жесткие» заявления Зеленского. В частности, Пескова спросили, является ли актуальной встреча на фоне таких заявлений.

«Подобные заявления никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и, к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», — сказал Песков.