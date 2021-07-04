В Кремле назвали два «момента», которые мешают встрече Зеленского и Путина

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что встрече украинского и российского президентов мешает два «момента». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 4 июня, передает РБК.

«Помимо вот этого основного момента о невыполнении минских договоренностей еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давление на политических оппонентов», — сказал пресс-секретарь Путина.