Збірна України повернулася до Києва, в аеропорту її зустріли близько тисячі уболівальників

У неділю, 4 липня, гравці та тренерський штаб збірної України, які закінчили виступ на Чемпіонаті Європи, повернулися до Києва. В аеропорту «Бориспіль» їх зустріли близько тисячі вболівальників.

Українська команда мала повернутися до столиці о 15:00. Однак рейс з Риму, де напередодні збірна поступилася Англії в 1/4 фіналу з рахунком 0:4, затримали. Через це гравці і тренерський штаб змогли вийти до уболівальників, які їх зустрічали в «Борисполі», близько 17:00.