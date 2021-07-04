Сборная Украины вернулась в Киев, в аэропорту ее встретили около тысячи болельщиков

В воскресенье, 4 июля, игроки и тренерский штаб сборной Украины, которые закончили выступление на Чемпионате Европы, вернулись в Киев. В аэропорту «Борисполь» их встретили около тысячи болельщиков.

Украинская команда должна была приземлиться в столице около 15:00. Однако рейс из Рима, где накануне сборная уступила Англии в 1/4 финала со счетом 0:4, задержали. В итоге игроки и тренерский штаб смогли выйти к встречавшим их болельщикам около 17:00.