Проти компанії Трампа висунули обвинувачення у «масштабному та зухвалому» податковому шахрайстві

У США прокуратура висунула обвинувачення проти компанії експрезидента Дональда Трампа The Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайсельберга. Їм закидають створення «масштабної та зухвалої» схеми податкового шахрайства.

Це може призвести до висунення прямих обвинувачень Дональду Трампу, пише Reuters.

За даними слідства, Вайсельберг та інші керівники компанії ухилялися від сплати податків, беручи частину своєї щорічної зарплати у вигляді «бенефітів», зокрема квартири, розкішні машини та грошові премії.