Против компании Трампа выдвинули обвинения в «масштабном и дерзком» налоговом мошенничестве

В США прокуратура выдвинула обвинения против компании экс-президента Дональда Трампа The Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Их обвиняют в создании «масштабной и дерзкой» схемы налогового мошенничества.

Это может привести к выдвижению прямых обвинений Дональду Трампу, пишет Reuters.

По данным следствия, Вайссельберг и другие руководители компании уклонялись от уплаты налогов, принимая часть своей ежегодной зарплаты в виде «бенефитов», в частности квартиры, роскошные машины и денежные премии.