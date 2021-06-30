Форвард збірної України Бєсєдін повернувся до Києва. На Євро-2020 він більше не зіграє

Первинне обстеження показало ушкодження одразу кількох м’язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних звʼязок. Більш точний діагноз можна поставити після магнітно-резонансної томографії. «Однак зрозуміло, що така травма потребує тривалого лікування, що не дозволить Артемові зіграти найближчим часом», — повідомили в УАФ.

Разом з тим, як пише Tribuna, після матчу гравець Швеції Маркус Даніельссон вибачився перед Бєсєдіним за завдану травму. «У мене не було наміру заподіяти шкоду. Я сказав йому це, сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і їхній капітан перекладав — все виглядало так, ніби Бєсєдін прийняв мої вибачення», — сказав Даніельссон.