Форвард сборной Украины Беседин вернулся в Киев. На Евро-2020 он больше не сыграет

Первичное обследование показало повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз станет известен после магнитно-резонансной томографии. «Однако понятно, что такая травма требует длительного лечения, что не позволит Артему сыграть в ближайшее время», — сообщили в УАФ.

Вместе с тем, как пишет Tribuna, после матча игрок Швеции Маркус Даниэльссон извинился перед Бесединым за причиненную травму. «У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил — все выглядело так, будто Беседин принял мои извинения», — сказал Даниэльссон.