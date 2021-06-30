Беседин получил серьезную травму ноги в матче со Швецией. Украинская сборная посвятила ему победу

Форвард сборной Украины Артем Беседин во время матча 1/8 финала со Швецией получил серьезную травму ноги. Украинец вышел на замену в экстра-тайме, однако уже на 97-й минуте после жесткого фола не смог продолжить игру.

Швед Маркус Даниельсон сыграл прямой ногой в лодыжку Беседина, поэтому Артем покинул поле. Вместо него вышел Виктор Цыганков, а желто-синие получили красную карточку и играли в меньшинстве.

Со слезами на глазах Беседин сошел с поля, но команда посвятила ему победу в этом матче.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко надеется, что форвард поправится, однако признает — травма серьезная.

«Надеемся, что его коленные связки не повреждены. Он получил очень серьезный удар. Все мы расстроены тем, что произошло. Такое в футболе случается. Тяжелые моменты... Тем более, для Артема — ведь он только недавно прошел тяжелое испытание. Мы все его поддерживаем, он с нами. Против Англии ребята будут играть еще и за Беседина», — отметил он, передает УАФ.

Сборная Украины обыграла Швецию со счетом 1:2 и завоевала билет на 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Первый тайм матча сборной Украины и Швеции завершился двумя голами. На 27-й минуте Александр Зинченко после результативного паса Андрея Ярмоленко забил гол в ворота шведов. Однако уже к концу тайма сборная Швеции отыгралась ㅡ на 43-й минуте Эмиль Форсберг благодаря рикошету сравнял счет.

Во втором экстра-тайме Артем Довбик заменил Андрея Ярмоленко, который также получил травму. Именно он на 120 минуте матча ударом головой в падении забил второй гол. Теперь сборная Украины встретится в четвертьфинале турнира Евро-2020 со сборной Англии — 3 июля в Риме.