Бесєдін отримав серйозну травму ноги у матчі зі Швецією. Українська збірна присвятила йому перемогу

Форвард збірної України Артем Бесєдін під час матчу 1/8 фіналу зі Швецією отримав серйозну травму ноги. Українець вийшов на заміну в екстратаймі, проте вже на 97-й хвилині після жорсткого фолу не зміг продовжити гру.

Швед Маркус Даніельсон зіграв прямою ногою в щиколотку Бесєдіна, тож Артем покинув поле. Замість нього вийшов Віктор Циганков, а жовто-сині отримали червону картку та грали у меншості.

Зі сльозами на очах Бесєдін зійшов з поля, відтак команда присвятила йому перемогу у цьому матчі.

Головний тренер української збірної Андрій Шевченко сподівається, що форвард одужає, однак визнає — травма серйозна.

«Сподіваємося, що його колінні звʼязки не пошкоджені. Він отримав дуже серйозний удар. Всі ми засмучені тим, що сталося. Таке у футболі трапляється. Важкі моменти ... Тим більше, для Артема — адже він тільки недавно пройшов важке випробування. Ми всі його підтримуємо, він з нами. Проти Англії хлопці гратимуть ще й за Бесєдіна», — зазначив він, передає УАФ.

Відтак збірна України обіграла Швецію з рахунком 1:2 та виборола квиток на 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

Перший тайм матчу збірної України та Швеції завершився двома голами. На 27-ї хвилині Олександр Зінченко після результативного пасу Андрія Ярмоленка забив гол у ворота шведів. Однак вже до завершення тайму збірна Швеції відігралась ㅡ на 43-й хвилині Еміль Форсберг завдяки рикошету зрівняв рахунок.

У другому екстратаймі Артем Довбик замінив Андрія Ярмоленка, який також отримав травму. Саме він на 120 хвилині матчу ударом головою в падінні забив другий гол. Тепер збірна України зустрінеться у чвертьфіналі турніру Євро-2020 зі збірною Англії — 3 липня в Римі.