«Зеленський сидітиме в тюрмі». Під Офіс президента з протестом вийшли кілька сотень людей

У Києві під Офісом президента проходить акція протесту через заяви президента Володимира Зеленського про операцію із затримання бійців «ПВК Вагнера» у Мінську.
Про це повідомляють «Радіо Свобода» та «5 канал».
На акцію під назвою «Зеленський сидітиме в тюрмі», яку організували «Демократична сокира» і «Рух опору капітуляції», прийшли понад 300 осіб. Серед учасників є ветерани та активісти інших політичних рухів, таких як «Національний корпус».
Учасники акції обурені словами Зеленського у недавньому інтервʼю. Зокрема тим, що президент вперше за рік «визнав, що операція із затримання «вагнерівців» дійсно була» [він говорив, що її готували не в Україні], хоча в ОП це завжди спростовували.
Протестувальники вважають, що Зеленський знає про зрив спецоперації, навмисно приховує її провал і «здав» Олександру Лукашенку всі плани. Протестувальники називають дії Зеленського державною зрадою.
Сама акція проходить мирно. Сутичок з поліцією і перепалок немає.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Потім про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Після цих публікацій голова ОП Андрій Єрмак заявив, що «історія вигадана від початку до кінця». Президент України, СБУ і Служба зовнішньої розвідки також стверджували, що жодної операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Натомість ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив підготовку спецоперації, наступного дня його викликали на допит до ДБР. Пʼятий президент Порошенко заявляв, що особисто санкціонував спецоперацію у 2018 році.
- Для розслідування можливого «зриву» спецоперації із затримання найманців «ПВК Вагнера» у Верховній Раді намагалися створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), проте 19 травня нардепи провалили голосування. Але нардепи відразу ухвалили рішення про створення іншої ТСК, яку ініціювали представники фракції «Слуга народу». Вона розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України.
- У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації. Там запевнили, що мають докази її існування. Розслідування планують опублікувати двома частинами — інтерв’ю та фактаж. Точна дата оприлюднення результатів розслідування невідома, у ЗМІ з’являлися дати 15 березня, «5 квітня, плюс-мінус кілька днів» та інші. Розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв припускав, що перша частина буде опублікована в лютому, а сам фільм вийде восени.
- 24 червня Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні, хоча інші країни максимально намагалися «затягнути» Київ у цю історію.
- В Офісі президента заявили, що зрив спецоперації з «вагнерівцями» — конспірологічний детектив, а слова президента перебрехали.