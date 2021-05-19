Рада провалила створення ТСК для розслідування «справи вагнерівців», але сформувала іншу

За відповідне рішення проголосували 97 нардепів.

Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина». Для позитивного рішення необхідно було 150 голосів.

Після цього нардепи ухвалили рішення про створення іншої ТСК, яку ініціювали представники фракції «Слуга народу». За неї проголосували 252 нардепи. Ця ТСК розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України.

«Головним завданням Тимчасової слідчої комісії є вивчення та розслідування фактів щодо можливого надання представниками державної влади України та іншими особами допомоги державі-агресору у протиправній діяльності проти України, а також виявлення та попередження загроз суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України», — йдеться в постанові.

До складу ТСК увійшли 11 нардепів: 8 представників фракції «Слуга народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» й ОПзЖ.