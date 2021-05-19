Рада провалила створення ТСК для розслідування «справи вагнерівців», але сформувала іншу

Верховна Рада провалила створення Тимчасової слідчої комісії, яка мала розслідувати можливий зрив спецоперації із затримання російських найманців із «ПВК Вагнера».
За відповідне рішення проголосували 97 нардепів.
Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина». Для позитивного рішення необхідно було 150 голосів.
Після цього нардепи ухвалили рішення про створення іншої ТСК, яку ініціювали представники фракції «Слуга народу». За неї проголосували 252 нардепи. Ця ТСК розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України.
«Головним завданням Тимчасової слідчої комісії є вивчення та розслідування фактів щодо можливого надання представниками державної влади України та іншими особами допомоги державі-агресору у протиправній діяльності проти України, а також виявлення та попередження загроз суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України», — йдеться в постанові.
До складу ТСК увійшли 11 нардепів: 8 представників фракції «Слуга народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» й ОПзЖ.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти — головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» та «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ і Служба зовнішньої розвідки стверджують, що ніякої операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Проте ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.
- У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації. Там запевнили, що мають докази її існування. Розслідування планують опублікувати двома частинами — це будуть інтерв’ю та фактаж.