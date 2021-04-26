«Фантазії опонентів». Єрмак не відповів прямо, чи скасовував інтерв’ю для Bellingcat щодо справи «вагнерівців»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію у ЗМІ про те, що він нібито скасував інтерв’ю міжнародним розслідувачам з Bellingcat для їхнього фільму про спецоперацію із затримання бойовиків із «ПВК Вагнера». Він заявив, що «багато людей намагалися видати бажане за дійсне».

Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.

На запитання журналіста, чи правда, що він скасував інтерв’ю, Єрмак не відповів прямо. Натомість порадив пригадати реакцію самого розслідувача з Bellingcat Христо Грозєва на публікації в українських ЗМІ.

«Він [Грозєв] заявив, що бачить багато спекуляцій в українських медіа. І звернув увагу на те, що було багато неправди, фальшивої інформації, того, що називається wishful thinking. Тобто багато людей намагалися видати бажане за дійсне. Навряд чи можна щось додати до такої реакції Грозєва», — сказав Єрмак.