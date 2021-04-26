«Фантазії опонентів». Єрмак не відповів прямо, чи скасовував інтерв’ю для Bellingcat щодо справи «вагнерівців»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію у ЗМІ про те, що він нібито скасував інтерв’ю міжнародним розслідувачам з Bellingcat для їхнього фільму про спецоперацію із затримання бойовиків із «ПВК Вагнера». Він заявив, що «багато людей намагалися видати бажане за дійсне».
Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.
На запитання журналіста, чи правда, що він скасував інтерв’ю, Єрмак не відповів прямо. Натомість порадив пригадати реакцію самого розслідувача з Bellingcat Христо Грозєва на публікації в українських ЗМІ.
«Він [Грозєв] заявив, що бачить багато спекуляцій в українських медіа. І звернув увагу на те, що було багато неправди, фальшивої інформації, того, що називається wishful thinking. Тобто багато людей намагалися видати бажане за дійсне. Навряд чи можна щось додати до такої реакції Грозєва», — сказав Єрмак.
Він також вважає, що в цій ситуації «навряд чи можуть бути доречні будь-які коментарі, коли фантазій і банальної агітації політичних опонентів настільки більше, ніж фактів».
Про що йдеться?
10 березня видання ZN.UA опублікувало новину з посиланням на власні джерела про те, що Bellingcat планує записати позицію ОП щодо зриву операції.
Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що запис коментаря з позицією Офісу президента, про що начебто просив Єрмак, нібито не відбувся через те, що той «без пояснень скасував зустріч із Грозєвим та інтервʼю з будь-яким спікерами».
Сам Грозєв згодом заявив про «спекуляції» в українських ЗМІ щодо майбутнього матеріалу та попросив дочекатися його публікації.
Про те, що в Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації, стало відомо наприкінці року — 22 грудня. Тоді розслідувачі запевнили, що мають докази існування спецоперації. Саме розслідування планують опублікувати двома частинами — це будуть інтерв’ю та фактаж.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 із них точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти — головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» та «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ і Служба зовнішньої розвідки стверджують, що ніякої операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Проте ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а 5-й президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.