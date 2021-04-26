«Фантазии оппонентов». Ермак не ответил прямо, отменял ли интервью для Bellingcat по делу «вагнеровцев»

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на информацию в СМИ о том, что он якобы отменил интервью международным расследователям из Bellingcat для их фильма о спецоперации по задержанию боевиков из «ЧВК Вагнера». Он заявил, что «многие люди пытались выдать желаемое за действительное».
Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
На вопрос журналиста, правда ли, что он отменил интервью, Ермак не ответил прямо. Но вместо этого посоветовал вспомнить реакцию самого расследователя из Bellingcat Христо Грозева на публикации в украинских СМИ.
«Он [Грозев] заявил, что видит много спекуляций в украинских медиа. И обратил внимание на то, что было много неправды, фальшивой информации, того, что называется wishful thinking. То есть многие люди пытались выдать желаемое за действительное. Вряд ли можно что-то добавить к такой реакции Грозева», — сказал Ермак.
Он также считает, что в этой ситуации «вряд ли могут быть уместны какие-либо комментарии, когда фантазий и банальной агитации политических оппонентов настолько больше, чем фактов».
О чем идет речь?
10 марта издание ZN.UA опубликовало новость со ссылкой на собственные источники о том, что Bellingcat планирует записать позицию ОП по срыву операции.
Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что запись комментария с позицией Офиса президента, о чем якобы просил Ермак, будто бы не состоялась из-за того, что он «без объяснений отменил встречу с Грозевым и интервью с любым спикерами».
Сам Грозев впоследствии заявил о «спекуляции» в украинских СМИ относительно будущего материала и попросил дождаться его публикации.
О том, что в Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации, стало известно в конце года — 22 декабря. Тогда расследователи заверили, что имеют доказательства существования спецоперации. Само расследование планируют опубликовать двумя частями — это будут интервью и фактаж.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из них точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала боевиков России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Далее об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты — главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждают, что никакой операции не готовили, а медиа распространяют русскую дезинформацию. Однако бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а 5-й президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.