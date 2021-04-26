«Фантазии оппонентов». Ермак не ответил прямо, отменял ли интервью для Bellingcat по делу «вагнеровцев»

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на информацию в СМИ о том, что он якобы отменил интервью международным расследователям из Bellingcat для их фильма о спецоперации по задержанию боевиков из «ЧВК Вагнера». Он заявил, что «многие люди пытались выдать желаемое за действительное».

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

На вопрос журналиста, правда ли, что он отменил интервью, Ермак не ответил прямо. Но вместо этого посоветовал вспомнить реакцию самого расследователя из Bellingcat Христо Грозева на публикации в украинских СМИ.

«Он [Грозев] заявил, что видит много спекуляций в украинских медиа. И обратил внимание на то, что было много неправды, фальшивой информации, того, что называется wishful thinking. То есть многие люди пытались выдать желаемое за действительное. Вряд ли можно что-то добавить к такой реакции Грозева», — сказал Ермак.