Рада провалила создание ВСК по расследованию «дела вагнеровцев», но сформировала другую

Верховная Рада провалила создание Временной следственной комиссии, которая должна была расследовать возможный срыв спецоперации по задержанию российских наемников из «ЧВК Вагнера».
За соответствующее решение проголосовали 97 нардепов.
Его поддержали представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина». Для положительного решения необходимо было 150 голосов.
После этого нардепы приняли решение о создании другой ВСК, которую инициировали представители фракции «Слуга народа». За нее проголосовали 252 нардепа. Эта ВСК будет расследовать «противоправные действия украинских чиновников», которые несли угрозу нацбезопасности Украины.
«Главной задачей Временной следственной комиссии является изучение и расследование фактов относительно возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами помощи государству-агрессору в противоправной деятельности против Украины, а также выявление и предупреждение угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины», — говорится в постановлении.
В состав ВСК вошли 11 нардепов: 8 представителей фракции «Слуга народа» и по одному от «За майбутнє», «Довіри» и ОПзЖ.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из них точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты — главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издания «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждают, что никакой операции не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что имеют доказательства ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — это будут интервью и фактаж.