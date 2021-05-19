Рада провалила создание ВСК по расследованию «дела вагнеровцев», но сформировала другую

Верховная Рада провалила создание Временной следственной комиссии, которая должна была расследовать возможный срыв спецоперации по задержанию российских наемников из «ЧВК Вагнера» .

За соответствующее решение проголосовали 97 нардепов.

Его поддержали представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина». Для положительного решения необходимо было 150 голосов.

После этого нардепы приняли решение о создании другой ВСК, которую инициировали представители фракции «Слуга народа». За нее проголосовали 252 нардепа. Эта ВСК будет расследовать «противоправные действия украинских чиновников», которые несли угрозу нацбезопасности Украины.

«Главной задачей Временной следственной комиссии является изучение и расследование фактов относительно возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами помощи государству-агрессору в противоправной деятельности против Украины, а также выявление и предупреждение угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины», — говорится в постановлении.

В состав ВСК вошли 11 нардепов: 8 представителей фракции «Слуга народа» и по одному от «За майбутнє», «Довіри» и ОПзЖ.