Офіс президента: Зрив спецоперації з «вагнерівцями» — конспірологічний детектив, слова президента перебрехали

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що слова Володимира Зеленського щодо спецоперації проти бойовиків російської «ПВК Вагнера», які він сказав під час інтервʼю — «перебрехали».

Про це він наголосив у коментарі «НВ».

За його словами, «президент сказав три конкретні і обʼєктивні речі».

Перше: якщо це і була спецоперація, то вона мала на меті дискредитувати Україну і планувалася в РФ.

Друге: після затримання у Білорусі людей, які мали відношення до війни на Донбасі, президент зажадав від Лукашенка екстрадиції затриманих.

Третє: потрібно адекватно дивитися на навколишній світ і «не жити у пропагандистських фантазіях».

Подоляк впевнений, що інформація про зрив спецоперації всього лише «конспірологічний детектив».

«Зеленський говорив в інтервʼю Наталії Мосейчук про телефонну розмову з Олександром Лукашенко, яка відбулася 5 серпня 2020 року і була присвячена темі затриманих субʼєктів, що мали відношення до подій на Донбасі… Як відомо, вагнерівці були затримані у Білорусі ще 29 липня, тобто значно раніше розмови між президентом Зеленським і Лукашенком, яка відбулася лише 5 серпня», — підкреслив представник ОПУ.