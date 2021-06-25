В Офісі президента уточнили, що Зеленський говорив із Лукашенком про «вагнерівців» уже після їхнього затримання в Білорусі

Президент Володимир Зеленський говорив із Олександром Лукашенком про екстрадицію «вагнерівців» до України уже після їхнього затримання в Білорусі.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі «BBC News Україна».
«Президент Зеленський мав телефонну розмову з Лукашенком про «вагнерівців» 5 серпня 2020 року. Саме тоді президент Зеленський попередив Лукашенка про те, що Україна не сприйматиме іншого варіанту, окрім екстрадиції «вагнерівців» в Україну. «Вагнерівці» на той момент вже перебували під арештом у Білорусі більше тижня», — наголосив він.
За словами Подоляка, після того як Лукашенко не дотримав свою обіцянку передати «вагнерівців» Україні, Зеленський не контактував із ним.
«Очевидно, що ця історія з появою «вагнерівців» у Білорусі не могла відбутися без російських спецслужб та повʼязаних із ними людей. Очевидно, до цієї історії були залучені ті, хто бажав би за рахунок України вирішувати свої геополітичні завдання — зокрема, у Білорусі. Очевидно, що Україна не підіграє Росії у створенні легенд для спецоперацій, не займається повітряним піратством і не виходить за рамки визнаних міжнародних юридичних процедур», — додав радник голови ОП.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ і Служба зовнішньої розвідки стверджують, що ніякої операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Проте ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.
- У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації. Там запевнили, що мають докази її існування. Розслідування планують опублікувати двома частинами — це будуть інтерв’ю та фактаж.