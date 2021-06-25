В Офисе президента уточнили, что Зеленский говорил с Лукашенко о «вагнеровцах» уже после их задержания в Беларуси

Президент Владимир Зеленский говорил с Александром Лукашенко об экстрадиции «вагнеровцев» в Украину уже после их задержания в Беларуси.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «BBC News Украина».
«Президент Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко о «вагнеровцах» 5 августа 2020 года. Именно тогда президент Зеленский предупредил Лукашенко о том, что Украина не воспримет другого варианта, кроме экстрадиции «вагнеровцев» в Украину. «Вагнеровцы» на тот момент уже находились под арестом в Беларуси больше недели», — подчеркнул он.
По словам Подоляка, после того как Лукашенко не сдержал свое обещание передать «вагнеровцев» Украине, Зеленский не контактировал с ним.
«Очевидно, что эта история с появлением «вагнеровцев» в Беларуси не могла состояться без российских спецслужб и связанных с ними людей. Очевидно, к этой истории были привлечены те, кто хотел бы за счет Украины решать свои геополитические задачи — в частности, в Беларуси. Очевидно, что Украина не подыгрывает России в создании легенд для спецопераций, не занимается воздушным пиратством и не выходит за рамки признанных международных юридических процедур», — добавил советник главы ОП.
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