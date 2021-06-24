Зеленский: Спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине

Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя «другие страны» максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.

Об этом президент сказал в интервью «VIP с Натальей Мосейчук».

«Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такая операция приводит. Поэтому это точно не была наша операция», — пояснил Зеленский и добавил «хорошо, что спецоперация так и не состоялась, так как Украину могли ждать те же последствия, что и после перехвата борта в Беларуси».

Президент отметил, что в этой истории Украина проявила субъектность. Кроме того, он общался с Александром Лукашенко о возможности передачи задержанных «вагнеровцев», но он не помог в этом.