«Зеленский будет сидеть в тюрьме». Под Офис президента с протестом вышли несколько сотен человек

В Киеве под Офисом президента проходит акция протеста из-за заявлений президента Владимира Зеленского об операции по задержанию бойцов «ЧВК Вагнера» в Минске.
Об этом сообщают «Радио Свобода» и «5 канал».
На акцию под названием «Зеленский будет сидеть в тюрьме», которую организовали «Демократична сокира» и «Рух опору капітуляції», пришли более 300 человек. Среди участников есть ветераны и активисты других политических движений, таких как «Национальный корпус».
Участники акции возмущены словами Зеленского в недавнем интервью. В частности тем, что президент впервые за год «признал, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно была» [он говорил, что ее готовили не в Украине], хотя в ОП это всегда опровергали.
Протестующие считают, что Зеленский знает о срыве спецоперации, намеренно скрывает ее провал и «сдал» Александру Лукашенко все планы. Протестующие называют действия Зеленского государственной изменой.
Сама акция проходит мирно. Стычек с полицией и перепалок нет.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- После этих публикации глава ОП Андрей Ермак заявил, что «история выдумана от начала и до конца». Президент Украины, СБУ и Служба внешней разведки также утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил подготовку спецоперации, на следующий день его вызвали на допрос в ГБР. Пятый президент Порошенко заявлял, что лично санкционировал спецоперацию в 2018 году.
- Для расследования возможного «срыва» спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера» в Верховной Раде пытались создать временную следственную комиссию (ВСК), но 19 мая нардепы провалили голосование. Однако нардепы сразу приняли решение о создании другой ВСК, которую инициировали представители фракции «Слуга народа». Она будет расследовать «противоправные действия украинских чиновников», которые представляли угрозу нацбезопасности Украины.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что располагают доказательствами ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — интервью и фактаж. Точная дата обнародования результатов расследования неизвестна, в СМИ появлялись даты 15 марта, «5 апреля, плюс-минус несколько дней» и другие. Расследователь из Bellingcat Христо Грозев предполагал, что первую часть опубликуют в феврале, а сам фильм выйдет осенью.
- 24 июня Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя другие страны максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.
- В Офисе президента заявили, что срыв спецоперации с «вагнеровцами» — конспирологический детектив, а слова президента переврали.